Murat Boz ve Fettah Can'a ''Özledim'' cezası

Fettah Can’ın yazdığı ve Murat Boz’un söylediği, “Özledim” şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Murat Boz ve Fettah Can’ın 3’er Bin TL maddi ve 10 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Şarkıcı ve bestekâr Uğur Bayar, Dünya' isimli eserinin 'Özledim' isimli şarkıda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Şarkıcılar Murat Boz, Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine tazminat davası açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıl önce açılan davada Bayar, 'Dünya' isimli eserinin 2006 yılında “Hak Etmedim” adlı albümünde yer aldığını belirtti. Kendişarkısının Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümün 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Bayar, albüm detayında ise şarkının söz yazarı olarak, kendisinin yerine Fettah Can’ın gösterildiğini iddia etti. Bayar, ayrıca Fettah Can’ın eseri Murat Boz’un dışında Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'e de verdiğini belirterek, 'Dünya' isimli eserin aşırılarak ve tahrip edip izinsiz kullanıldığını iddia etti.

“FETTAH CAN’A GÜVENDİK”

Dokuz Sekiz Müzik mahkemeye ulaştırdığı savunmada, Murat Boz'un seslendirdiği 'Özledim' şarkısının aşırma olmadığını, Fettah Can'ın vermiş olduğu izin belgesine güvendiklerini belirtti. Şirketin tüm yasal izinlerin alındığı sözü ile Murat Boz’un bu eseri albümünde seslendirdiğini ve kendisine iftira atıldığını kaydetmişti.

3 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINDI

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Mahkeme, 'Dünya' adlı eserin aşırma olup olmadığının tespiti için dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. Davanın dün görülen karar duruşmasında mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3’er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lirada manevi tazminat ödemesine hükmetti.