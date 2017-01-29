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MURAT BOZ'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Murat Boz'dan kritik açıklama

Murat Boz, hastaneye kaldırılan annesi hakkında açıklama yaptı.

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Acıbadem Kadıköy Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlandığı, tedavinin halen devam ettiği belirtildi.

Murat Boz'un annesinin tedavi gördüğü Hastaneden açıklamaAcıbadem Kadıköy Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz'un kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlandığı, tedavinin halen devam ettiği belirtildi.

Şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz dün fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Nedret Boz'un sağlık durumuyla ilgili, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

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Murat Boz'un annesi hastaneye kaldırıldı
 
Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada "Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesine gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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