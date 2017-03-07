Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur evleri ayırdı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çiftinden üzücü haber geldi.
Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ve zaman zaman yaptıkları kavgalarla magazin kulislerinde de konuşulan çiftten Murat Dalkılıç’ın evi terk ettiği söylendi.
Duymayan Kalmasın programında masaya yatırılan ayrılık haberinin ardında kıskançlığın yattığı söyleniyor.
Murat Dalkılıç’ın ayrılık kararı aldıktan sonra çevresindeki arkadaşlarına ''Evlilik bana göre değil'' şeklinde konuştuğu da iddia edildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS