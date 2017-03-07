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MURAT GÜLOĞLU'NDAN ALİYEV VE EŞİ İÇİN OLAY YORUM

Murat Güloğlu'ndan Aliyev ve eşi için olay yorum

Fatih Portakal'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ilgili yorumu olay olmuş, Azerbaycan'da FOX TV'nin yayını geçici olarak durdurulmuştu. Bir tepki çekecek yorum da sunucu Murat Güloğlu'ndan geldi.

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FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerin ardından FOX TV'nin Azerbaycan yayınına son verilmişti.

"DÜŞÜNSENİZE, AYNI YATAKTALAR"

Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim" diyerek hoş olmayan bir benzetme yaptı.

YENİDEN YASAKLANABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'la yaşanan krizin ardından FOX TV Azerbaycan'da yeniden yayına başlamıştı. Ancak Güloğlu'nun sözleri sonrası kanalın Azerbaycan'da yeniden yasaklanması gündeme geldi.

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