Murat Güloğlu'ndan Aliyev ve eşi için olay yorum

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerin ardından FOX TV'nin Azerbaycan yayınına son verilmişti.

"DÜŞÜNSENİZE, AYNI YATAKTALAR"

Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim" diyerek hoş olmayan bir benzetme yaptı.

YENİDEN YASAKLANABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'la yaşanan krizin ardından FOX TV Azerbaycan'da yeniden yayına başlamıştı. Ancak Güloğlu'nun sözleri sonrası kanalın Azerbaycan'da yeniden yasaklanması gündeme geldi.