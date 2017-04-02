MURAT YILDIRIM BABA OLUYOR !

Murat Yıldırım baba oluyor !

Çocuk sahibi olmak istediğini her defasında dile getiren Murat Yıldırım baba oluyor.

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Verdiği röportajlarda çocuk sahibi olmak istediğini sürekli olarak dile getiren Murat Yıldırım, bu isteğine çok yakın.

Sözcü'de yer alan habere göre Murat Yıldırım, geçen yıl Londra’da tanıştığı Faslı İmane Elbani ile Aralık ayında dünya evine girmişti. Önce İstanbul, ardından da Fas’ta düğün yapıp balaylarını da Uzakdoğu’da geçiren çift, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor. İmane Elbani hamile! Fas güzeli olan İmane’nin hamilelik haberi çifti sevince boğdu.

HERKESDEN SAKLIYORLAR

Verdiği her röportajda “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Çocuk olmazsa evlilik kurumunun bir manası yok” diyen Murat Yıldırım’ın büyük heyecan yaşadığı Elbani hamileliğin henüz çok başında olduğu için haberi sakladıkları öğrenildi.

Sözcü
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