MURAT YILDIRIM, FASLI GÜZELLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

Murat Yıldırım, Faslı güzelle dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Faslı İmane Elbani ile nikah masasına oturdu.

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Oyuncu Murat Yıldırım, dün akşam Faslı İmane Elbani’yle evlendi. Taksim’deki CVK Otel’de düzenlenen düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Nikah şahitliğini Tarkan Alpay, Göksel Gümüşdağ ve gelinin ablası Fadwa Elbani yaptı. Ünlü isimlerin konuk olduğu törene, gelinin Fas’tan gelen misafirleri de katıldı.

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Imane Elbani gecenin ilerleyen saatlerinde beyaz gelinliğini değiştirip, özel olarak hazırlanan geleneksel gelinliğini giydi. Düğünde Fas’tan gelen 20 kişilik ekip de ilahilerokudu.

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