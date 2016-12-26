Murat Yıldırım, Faslı güzelle dünyaevine girdi

Oyuncu Murat Yıldırım, dün akşam Faslı İmane Elbani’yle evlendi. Taksim’deki CVK Otel’de düzenlenen düğünde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Nikah şahitliğini Tarkan Alpay, Göksel Gümüşdağ ve gelinin ablası Fadwa Elbani yaptı. Ünlü isimlerin konuk olduğu törene, gelinin Fas’tan gelen misafirleri de katıldı.

Imane Elbani gecenin ilerleyen saatlerinde beyaz gelinliğini değiştirip, özel olarak hazırlanan geleneksel gelinliğini giydi. Düğünde Fas’tan gelen 20 kişilik ekip de ilahilerokudu.