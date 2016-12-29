MURAT YILDIRIM FENA PATLADI

Murat Yıldırım fena patladı

Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane El Bani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, ''Murat'ı leğende taşıdılar'' şeklinde çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

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Geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Murat yıldırım, altına şu notu düştü:

"Üstünde oturduğum şeyin adı "Tefour",leğen değil saygısızlar.Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını,aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar.Üstüme giydiğim şey sünnetkıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan.Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller.S öylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyosunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler. İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor.Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi sokaydım,doğrular yanlış yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık,bırakın. Bu yazılanları ingilizceye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Eşimi davullu zurnalı karşıladığımı da gördüğünüz halde...Düğünün yarısının Türk usulü olduğunu gördüğünüz halde...Mevlanın cümlelerini sadece twitter da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."

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