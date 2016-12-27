Museviler Hanuka Bayramı'nı kutladı

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda gerçekleştirilen programa gelenler detaylı üst aramasından geçirilerek içeri alındı. Hanuka’nın kısa bir tanıtım filminin gösterimiyle başlayan program, şarkı ve İbranice ilahilerle devam etti.

Davetliler, programın düzenlediği bölüme birlikte giriş yapan Türkiye Musevileri Dini Lideri İsak Haleva ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ayakta karşıladı.

Belediye Başkanı Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Musevilerin 500. Yıl Vakfı olarak 24 yıldır güzel hizmetler verdiğini belirterek, "Hepimizin ortak vatanı Türkiye için birlikte çalışıyoruz. Bu aziz topraklar, hepimizin ellerinde yükselecektir." dedi.

İsak Haleva ise bayramın, sevgi, barış ve kardeşliğe ilham vermesini ve geleceği aydınlatmaya vesile olmasını dileyerek, "Burada hep birlikte olmanın heyecanı ve onurunu sizlerle paylaşmayı, mutlu bir olay olarak değerlendirdiğimi ifade etmek isterim. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. En geniş anlamıyla sevgi, barış ve kardeşlik ilham edeceğine, yakacağımız bu mumların ruhlarımızı ve geleceğimizi aydınlatmasını temenni ediyorum. Ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi için hepimizin Tanrısına niyazda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Haleva ve Demircan, 9 kollu şamdanın 4 koluna yerleştirilmiş mumları yaktı.