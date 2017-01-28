Mustafa Ceceli polis kontrolünde

Posta'da yer alan habere göre; yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli, tam duracaktı; yanındaki hanımefendi gazetecileri fark edince gaza bastı.

Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler peşte kovalamaca başladı.

ŞARKI DİNLETTİM

Mustafa Ceceli yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu'da Ceceli'nin arabasının önünü kesti.

Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli'ye 'kontrol noktasından kaçmak' suçundan 301 TL para cezası kesildi.

Mustafa Ceceli habercilerin 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün eşiydi. Kendisine şarkı dinletiyordum' yanıtını verdi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2003'te hacı olmuş, 2008'de Sinem Ceceli ile evlenmiş, 2011 Eylül'de de oğlu Arın'ı kucağına almıştı.