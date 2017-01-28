MUSTAFA CECELİ POLİS KONTROLÜNDE

Mustafa Ceceli polis kontrolünde

Mustafa Ceceli önceki gece Etiler'de kendi kullandığı otomobiliyle polis kontrolüne takıldı.

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Posta'da yer alan habere göre; yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli, tam duracaktı; yanındaki hanımefendi gazetecileri fark edince gaza bastı.

Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler peşte kovalamaca başladı.

ŞARKI DİNLETTİM

 Mustafa Ceceli yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu'da Ceceli'nin arabasının önünü kesti.

Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli'ye 'kontrol noktasından kaçmak' suçundan 301 TL para cezası kesildi.

Mustafa Ceceli habercilerin 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün eşiydi. Kendisine şarkı dinletiyordum' yanıtını verdi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2003'te hacı olmuş, 2008'de Sinem Ceceli ile evlenmiş, 2011 Eylül'de de oğlu Arın'ı kucağına almıştı. 

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