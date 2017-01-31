"MUSTAFA ERDOĞAN 'PEMBİŞİM' DİYOR"

"Mustafa Erdoğan 'Pembişim' diyor"

Bomba iddialarda bulunan Esra Sönmezer, Mustafa Erdoğan hakkında açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığı programda Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atan Esra Sönmezer, konu hakkında flaş açıklamalar yapmayı sürüdürüyor.

Mustafa Erdoğan’ın kendisine üç yıldır mesaj attığını ve birliktelik teklifinde bulunduğunu idda eden Esra Sönmezer, katıldığı 'Duymayan Kalmasın' programında çarpıcı açıklamalarına devam etti.

Sönmezer’in o açıklamalarının satır başları şöyle:

"Mustafa Erdoğan’la çay içmeye gittik ama ben elektrik alamadım. Kendisi beni Facebook’tan ekledi. Kendisiyle yemek yeyip görüştük ancak bir elektrik almadım ve mesafe koydum. Mustafa Bey daha sonra yine mesajlar üzerinden birlikte olmayı yemek yemeyi teklif etti. ‘Hayatımda erkek arkadaş istemiyorum’ dedim. Bana ‘Sevgili olalım’ dedi. Ama onun istediği gibi bir sevgililik durumu yaşanmadı. 2017 yılına birlikte girmek istedi, attığı mesajlarla bu konuda çok ısrar etti."

"GÜLBEN ERGEN’İ UYARMAK İSTEDİM"

Esra Sönmezer, program sunucularının "Bu açıklamayı neden yaptın?" sorusuna, "Hemcinsimi korumak amaçlı yaptım. Gülben Ergen’in böyle mesajlaşmalar içinde olan biriyle yeniden bir araya gelmesi düşüncesi beni rahatsız etti" yanıtını verdi.

Mustafa Erdoğan’ın kendisine ‘Pembişim’ diye hitap ettiğini belirten Sönmezer, 3 yıl içinde 5-6 kez görüşmüşüzdür. Ancak bunların hiçbiri başbaşa görüşmeler olmadı" dedi.

Esra Sönmezer, yaptığı açıklamalardan sonra Mustafa Erdoğan’ın kendisine "Ne yaptın öyle" şeklinde mesaj attığını ileri sürdü.

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