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MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi.

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Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Mustafa Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük." dedi.

Aradan geçen bir yılda Mustafa Koç'un düşüncelerinin, vizyonunun ve hayatlarına kattığı değerlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çakıroğlu, "Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya ve ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla, topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur, gururlanırdı. Bizler Mustafa beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı

Çakıroğlu'nun konuşması sonrası Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Tören sonrası ziyaretçiler ayrılırken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.Koç hayatını kaybeden diğer aile üyeleri için de dua etti.

Koç'un kabrine, üzerinde annesi, eşi ve kızlarının isimlerinin yazılı olduğu çiçeklerin konulduğu görüldü.

Törene Rahmi Koç ve Levent Çakıroğlu'nun yanısıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, annesi Çiğdem Simavi, kızları Esra ve Aylin Koç, halası Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç da katıldı.

1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyesi bir grup da töreni takip ederken, bazı vatandaşların Koç'un kabrinin yakınında dua ettiği görüldü.

AA
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