Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu’nu dövdü!

Mustafa Topaloğlu’nun 18 yıllık imam nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Eşinin gözüne yumruk atarak, göz kemiğini kırdığını söylenen Topaloğlu’nun eşini arkadaşlarının gözü önünde dövdüğü söyleniyor.

Daha önce de şiddet gördüğünü söyleyen Derya Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu’nun psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“DÖNERSEM BENİ ÖLDÜRÜR!”

Canlı yayına telefonla bağlanan Derya Topaloğlu, bir daha asla eşinin yanına dönmeyeceğini, dönerse imam nikahlı eşinin kendisini öldüreceğini söylüyor. Derya Hanım, olay günü, 66 yaşındaki türkücünün sessizce yanına geldiğini ve ortada hiçbir şey yokken, arkadaşlarıyla oturduğu kafede kendisine vurduğunu anlattı. Riskli bir ameliyat geçiren Derya Topaloğlu'nun ailesini arayan Topaloğlu’nun, “Gözü kör olursa, koyun gözü taktırırım” dediği iddia ediliyor.