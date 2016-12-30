MUSTAFA TOPALOĞLU EŞİ DERYA TOPALOĞLU’NU DÖVDÜ!

Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu’nu dövdü!

Mustafa Topaloğlu, 18 yıllık eşi Derya Topaloğlu’na yumruk atarak, göz kapağı kemiğini kırdı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mustafa Topaloğlu’nun 18 yıllık imam nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Eşinin gözüne yumruk atarak, göz kemiğini kırdığını söylenen Topaloğlu’nun eşini arkadaşlarının gözü önünde dövdüğü söyleniyor.

Daha önce de şiddet gördüğünü söyleyen Derya Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu’nun psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“DÖNERSEM BENİ ÖLDÜRÜR!”

Canlı yayına telefonla bağlanan Derya Topaloğlu, bir daha asla eşinin yanına dönmeyeceğini, dönerse imam nikahlı eşinin kendisini öldüreceğini söylüyor. Derya Hanım, olay günü, 66 yaşındaki türkücünün sessizce yanına geldiğini ve ortada hiçbir şey yokken, arkadaşlarıyla oturduğu kafede kendisine vurduğunu anlattı.  Riskli bir ameliyat geçiren Derya Topaloğlu'nun ailesini arayan Topaloğlu’nun, “Gözü kör olursa, koyun gözü taktırırım” dediği iddia ediliyor.

sid.jpg

Sözcü
85
İşte 2017 AGİ ücretleriİşte 2017 AGİ ücretleri
Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"
SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktıSONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı
Deniz Akkaya'dan canlı yayında olay gafDeniz Akkaya'dan canlı yayında olay gaf
PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !
Öz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli olduÖz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli oldu
Yaban keçisi donarak öldü !Yaban keçisi donarak öldü !
İstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladıİstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladı
İki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybettiİki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS