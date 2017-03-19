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MUSUL OPERASYONUNDA FLAŞ GELİŞME

Musul operasyonunda flaş gelişme

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul'un batısındaki "Musul Cedide" bölgesini DEAŞ'tan geri aldı.

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Irak ordusunun, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan "Musul Cedide" bölgesi'ni tamamen kontrol altına aldığı belirtildi.

Orduda görevli Yüzbaşı Burhan Muzahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul Cedide bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ'in elinde tuttuğu Fatih Ali Camisi ve çevresine operasyon başlattı." ifadelerini kullandı.

Muzahim, güvenlik güçleri ile DEAŞ militanları arasındaki yoğun sokak çatışmalarının ardından, tüm bölgenin kontrol altına alındığını ve Irak bayrağının asıldığını söyledi.

Bölge'nin kontrol altına alınmasından sonra çıkan çatışmalarda 14 militanın öldürüldüğünü ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktaran Muzahim, Çatışmaların Yermuk Mahallesi'nde devam ettiğini kaydetti.

Yüzbaşı Muzahim, operasyonun başladığı 19 Şubat tarihinden şimdiye kadar ordu güçlerinin kentin batı yakasında yer alan güney bölgesinin yüzde 90'ını geri aldığını sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonunun başladığını duyurmuştu.

AA
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