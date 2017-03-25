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MUSUL OPERASYONUYLA İLGİLİ BEKLENMEDİK GELİŞME

Musul operasyonuyla ilgili beklenmedik gelişme

Irak ordusu Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen operasyonu, sivil ölümlerini gerekçe göstererek durdurma kararı aldı.

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Reuters’ın duyurduğu habere göre, Irak Federal Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde çok yüksek boyutlara ulaşan sivil ölümleri,  planımızı yeniden gözden geçirmek için operasyonu durdurma kararı almaya zorladı” denildi.

Koalisyon güçlerine ait uçaklarının birkaç gün önce Musul'un El Cedide Mahallesi'nde yaptığı bombardımanda 3 ev içerisinde bulunan 200 sivil hayatını kaybetmişti. Cenazelerin bir kısmının halen harabelerin altında olduğu ifade ediliyor.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi, Musul'un batısında en az 500 sivile ait cesedin mahalle ve caddelerde mahsur kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler’den bugün yapılan açıklamada, Musul’dan gelen sivil ölümü haberlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

 Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından açıklanan henüz doğrulanmamış reporlara göre 19 Şubat’tan bu yana Musul’da, Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin ya da IŞİD’in düzenlendiği saldırılarda 700 civarında sivil öldü.

Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonu 17 Ekim’de başlatılmıştı.

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