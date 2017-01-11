MUSUL'DA 4 MAHALLE DAHA DEAŞ'TAN KURTARILDI

Musul'da 4 mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birlikleri tarafından dört mahallede daha kontrolün sağlandığı bildirildi.

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Irak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerine bağlı birlikler, Musul'un güneyindeki es-Selam ve es-Sahirun mahallelerinin tamamında denetimi sağladı." ifadesini kullandı.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, Kentin kuzey kesiminde çıkan şiddetli çatışmalar sonucu "düşmanın ciddi zayiat" verdiğini ve 7 Nisan mahallesinin kurtarıldığını kaydetti.

Musul Operasyonları Komutanlığında görevli subay Ahmed el-Cuburi ise Musul'un kuzeyindeki es-Sıddık mahallesinin ordu birliklerince DEAŞ militanlarından temizlendiğini ve bölgede arama çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Cuburi, terör örgütü DEAŞ'in bölgeden uzaklaştırıldığını ve mahalledeki yüzlerce ailenin tahliye edildiğini vurguladı.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor.

AA
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