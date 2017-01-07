MUSUL'DA HAVA SALDIRILARI: 27 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Musul'da hava saldırıları: 27 sivil hayatını kaybetti

Musul'da uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlendiği iddia edilen hava saldırıları sonucu 27 sivil hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Musul Operasyonları Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "Görgü tanıklarından elimize geçen bilgilere göre, Musul'un doğu bölgesinde DEAŞ ile irtibatı olmayan ve sivillerin yer aldığı 10 araç koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Hamdani, içinde sivillerin bulunduğu araçlar yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Musul'un güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaş uçakları tarafından 3 füzeyle vurulduğuna değinen Hamdani, "aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 12 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Koalisyon güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

AA
197
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
John Kerry'den şok DEAŞ itirafıJohn Kerry'den şok DEAŞ itirafı
BEDAŞ'tan elektrik kesintisiBEDAŞ'tan elektrik kesintisi
Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldıAtatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Hikmet Karaman'dan olay sözlerHikmet Karaman'dan olay sözler
Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !
İçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldıİçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldı
TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS