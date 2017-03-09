Musul'da iki mahalle daha kurtarıldı

Irak'ta güvenlik güçlerinin, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında iki mahallede daha kontrolü sağladığı belirtildi.

Musul Ortak Operasyonları Komutanı Abdulemir Reşid Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı terörle mücadele timleri, Musul'un batı yakasında Malumin ve Saylo mahallelerini DEAŞ'tan geri aldı." ifadelerini kullandı.

Yarullah, güvenlik güçleri tarafından geri alınan her iki mahalleye de Irak bayraklarının asıldığını kaydetti.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri tarafından 19 şubat tarihinde başlatılan askeri operasyon sonucu, kentin batı yakasında şimdiye kadar, Musul Havalimanı, el-Gizlani Askeri Kampı ve şeker fabrikasının yanı sıra, Dendan, Devasa, Tel Ruman, Vadi el-Hacer, et-Tayaran, Mamun, 1'inci Şuheda ve Mansur mahalleleri geri alındı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, kentin batı yakasında devam eden operasyonlardan dolayı şimdiye kadar 72 bin sivilin yerinden olduğunu bildirmişti.