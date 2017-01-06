Musul'da IŞİD'e ilk gece baskını !

IŞİD'in kuşatıldığı dev operasyona hız verildi, elit birlikler teröristlerin hiç beklemediği bir anda harekete geçerek saldırdı. Baskınla bir tepenin üstünde bulunan stratejik önemdeki El Musenna mahallesi IŞİD'den alındı. Savaş uçaklarının havadan desteklediği saldırıda çok sayıda militan öldürüldü.



Musul'un doğusunun yüzde 70'nin IŞİD'den temizlendiği bildiriliyor. İvme kazanan operasyonda yeni hedef Dicle Nehri'ni geçmek.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den kurtarmak için başlatılan operasyon, 12'inci haftasında. Özel birlikler, harekâtın başından bu yana ilk kez teröristlere gece baskını düzenledi.

Beklenmedik baskında IŞİD militanları kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin bir kolunun üzerinden püskürtüldü. Gece baskınıyla ordu birlikleri kentin doğusunda bulunan El Musenna mahallesini ele geçirdi. El Musenna, bir tepenin üstünde bulunduğundan stratejik önem taşıyor.

Terörle mücadele birliklerinin komutanı Sabah el Numan, "Özel ekipmanlar ve sürpriz silahlar kullandık, bizi hiç beklemiyorlardı. Daha önceki saldırıların tümü gündüz yapılmıştı" dedi.

Baskın sırasında ABD'nin başını çektiği koalisyon savaş uçakları havadan destek verdi ve 19 saldıır düzenledi. İlk gece yarısı baskınında çok sayıda terörist öldürüldü.

YENİ HEDEF DİCLE NEHRİ

Geçen hafta ikinci aşamasına geçilen operasyonda gelinen son noktayı Retuers haber ajansına anlatan Korgeneral Talib Saghati, kentin doğusunun büyük oranda terör örgütünden alındığını söyledi.

Iraklı korgeneralin verdiği bilgiye göre, harekatın ilk haftalarında ulaşılan bölgenin yüzde 70'i IŞİD'den temizlendi. Çok yakın bir sürede kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne ilerlenmesi bekleniyor.

17 Ekim'de başlatılan ve halihazırda toplamda Musul'un dörtte birinin geri alındığı operasyona, 100 binden fazla silahlı unsur katılıyor. Ordu birliklenin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri IŞİD'e karşı mücadele ediyor.

TİKRİT'TE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

IŞİD teröristlerinin Tikrit kentinde bir askeri karakola düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında can kayıpları var. Polis istasyonunun da bulunduğu bölgede intihar saldırganının aracı havaya uçurması, dört kişinin ölümüne yol açtı. Yaralanan 12 kişi ise hastanelere taşındı.

SURİYE SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON

ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarını artırdığı ülkede bir başka haber de batı cephesinden geldi.

Ordu birlikleri, Suriye sınırında IŞİD'e karşı büyük bir operasyona girişti. Operasyonda en büyük hedef, Fırat Nehri kıyısında bulunan Anah, Rava ve Al Kaim kasabalarını örgütten geri almak. Al Kaim kasabası, başkent Bağdat'ın 330 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Terör örgütü IŞİD, aralarında ülkenin en büyük ikinci şehri Musul'un da bulunduğu birçok noktayı 2014'te ele geçirmişti.

IŞİD, yapılan son operasyonlarla Irak'ta elinde bulundurduğu bölgelerin yarısından çoğunu kaybetmiş durumda. Irak ordusu, geçen yıl yaz aylarında Felluce'yi, 2015'in son günlerinde ise Ramadi'yi IŞİD'den kurtarmıştı.