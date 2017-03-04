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MUSUL'DA KİMYASAL SİLAH MI KULLANILDI ?

Musul'da kimyasal silah mı kullanıldı ?

DEAŞ işgalindeki Musul'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasına BM inceleme başlattı.

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ABD desteğinde Irak Ordusu'nun IŞİD'in işgali altındaki Musul kentini kurtarmak için başlattığı operasyonda meydana gelen çatışmalarda "kimyasal silah kullanıldığı" iddiaları sonrasında, Birleşmiş Milletler iddiaların araştırılmasını istedi.

1 Mart tarihinden bu yana doğu Musul'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu, kimyasal silahlara maruz kalan 12 kişinin Erbil'de tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada "Kimyasal silahları kimlerin kullandığı ortaya çıkarılmalıdır" denildi.

Birleşmiş Milletler'in Irak'taki insani yardım koordinatörü Lise Grande, kimyasal silah kullanımı iddiaları üzerine "Bu korkunç bir olay. Eğer iddia edilen kimyasal silah kullaıldığı ispatlanırsa bu uluslararası hukuka aykırı ciddi bir savaş suçudur" dedi.

DHA
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