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MUSUL'DA SİVİLLERİ BİNAYA KİLİTLEDİLER

Musul'da sivilleri binaya kilitlediler

Birleşmiş Milletler, DEAŞ'ın Musul'un batısında sivilleri binaya kilitleyip canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre terör örgütü DEAŞ Musul'un batısında sivilleri binaya kilitleyip canlı kalkan olarak kullanıyor. Açıklamaya göre DEAŞ, sivillerin bulunduğu bazı binalara daha büyük patlayıcılar yerleştiriyor.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından açıklanan henüz doğrulanmamış reporlara göre 19 Şubat’tan bu yana Musul’da, Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin ya da DEAŞ'ın düzenlendiği saldırılarda 700 civarında sivil öldü.

Musul’u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim’de başlatılmıştı.

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