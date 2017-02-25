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MUSUL'UN BATISINDA İLK TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ

Musul'un batısında ilk tahliye gerçekleşti

Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batısında bin 508 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı ilgili birimlerin Musul'un batısındaki el-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişiyi tahliye ettiğini belirtti.

Bu kişilerin kentin batısından tahliye edilen ilk grup olduğununa dikkati çeken Caf, bunların kentin güneyinde yer alan Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinin hava desteği sunduğu Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu geçen hafta pazar günü başlatılmıştı.

AA
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