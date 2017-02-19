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MUSUL'UN BATISINDA OPERASYON BAŞLADI

Musul'un batısında operasyon başladı

Irak Başbakanlığı, Musul'un batısını DEAŞ'tan geri almak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

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17 Ekim'de başlayan operasyonda kentin Doğu yakası geçtiğimiz hafta DEAŞ'tan tamamen temizlenmişti. Terör örgütü 2016'nın son günlerinden bu yana kentte tamamen kuşatılmış durumda.

Öte yandan Irak'ın Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı  olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle onbinlerce sivilin  durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Bölgeye yapılan gıda ve yakıt yardımlarının azaldığı,  dükkanların ve pazarların kapalı olduğu ve birçok bölgede elektriğin kesildiği ve  içme suyu kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, bölgede durumun  endişe verici olduğunu belirterek "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun  yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük  çaba harcadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında onbinler ya da yüzbinlerce sivilin, bir  süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret  ederek sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu  bildirdi.

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