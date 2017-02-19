Musul'un batısında operasyon başladı

17 Ekim'de başlayan operasyonda kentin Doğu yakası geçtiğimiz hafta DEAŞ'tan tamamen temizlenmişti. Terör örgütü 2016'nın son günlerinden bu yana kentte tamamen kuşatılmış durumda.

Öte yandan Irak'ın Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle onbinlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Bölgeye yapılan gıda ve yakıt yardımlarının azaldığı, dükkanların ve pazarların kapalı olduğu ve birçok bölgede elektriğin kesildiği ve içme suyu kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.



Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında onbinler ya da yüzbinlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.