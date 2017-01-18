Musul'un doğusu DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusu, üçüncü ayını dolduran operasyonda kentin doğusunun terör örgütünden tamamen temizlendiğini açıkladı. Dicle Nehri'nin doğusunun kontrol edilmesi, harekatın başından bu yana en önemli adım özelliğini taşıyor.

Irak özel kuvvetler komutanı, üçüncü ayını dolduran operasyonda Musul'un doğusunun terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığını duyurdu.

Iraklı korgeneral Talib Şigati, Dicle Nehri'nin doğusundaki bölümün terörle mücadele birlikleri tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Irak Başbakanı Hayder el İbadi, bugün yaptığı açıklamada ordu birliklerinin batı cephesinden de harekete geçtiğini ilan etmişti.

17 Ekim'de başlatılan büyük Musul operasyonuna, 100 binden fazla silahlı unsur katılıyor. Cephede savaşanlar arasında ordu birliklerinin yanı sıra Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri yer alıyor.

Yaklaşık 6 bin militanıyla kent merkezinde direnen terör örgütü, sokak savaşlarında özellikle bomba yüklü araçlar ve keskin nişancıları kullanıyor. Operasyonda kısa sürede kentin doğusundaki mahallelere ulaşıldı ancak sokak çatışmaları çok yavaş ilerliyor.

Haşdi Şabi güçlerinin batıdan ilerleyip kuzeydeki Peşmerge ile birleşmesiyle Musul tamamen kuşatılmış oldu.

Üç aylık süreçte insani durum ise tam bir trajediye dönüştü. 100 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzbinlerce sivil ise halihazırda DEAŞ'ın elinde rehin durumda.