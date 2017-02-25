Mutfak müzesinde doğalgaz patlaması

Alınan bilgiye göre, Şahinbeyi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen bir patlama oldu.
Patlamanın etkisiyle müzenin duvarındaki taşlar, otoparktaki 9 araca zarar verdi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.
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