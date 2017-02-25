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MUTFAK MÜZESİNDE DOĞALGAZ PATLAMASI

Mutfak müzesinde doğalgaz patlaması

Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu binada ve 9 araçta hasar oluştu.

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Alınan bilgiye göre, Şahinbeyi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen bir patlama oldu.               

Patlamanın etkisiyle müzenin duvarındaki taşlar, otoparktaki 9 araca zarar verdi.               

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.             

AA
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