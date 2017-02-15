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MUTFAKTA KAVGA VAR ! İSİMLERİ DĞEİŞİYOR...

Mutfakta kavga var ! İsimleri dğeişiyor...

Rusya ve Ukrayna devletleri arasında yaşanan gerginlik mutfağa da yansıdı

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Rusya ve Ukrayna devletleri arasında son dönemde yaşanan gerginlik, cadde, sokak, kent isimlerindeki değişikliklerin ardından yemek isimlerine de yansıdı. Rusya 'Kiev köftesi'nin adını değiştirdi. Ukrayna da ünlü 'Moskova salamı'nın adını değiştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yemekhanesinde, Ukrayna mutfağının geleneksel lezzetlerinden Kiev köftesinin (kotleta po-Kievskiy) adı değiştirilerek, "Kırım köftesi" olarak satışa sunulmaya başlandı.

Konu, New York Times gazetesinin Moskova muhabirinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.

Ukrayna'nın İvano-Frankovsk ilinde de kısa süre önce, ünlü Moskova salamının adı "Bandera salamı" olarak değiştirilmişti.

"Bandera" ismi, Ukrayna'da milliyetçi kesimlerin "ulusal kahraman", bazı kesimlerin ise II. Dünya Savaşı sırasında Hitler ile işbirliği yaparak Sovyetler Birliği'ne karşı savaştığı gerekçesi ile "vatan haini" olarak gördükleri Stepan Bandera'dan geliyor.

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