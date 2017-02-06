Müthiş iddia: Amsterdam Cumhuriyeti kurulabilir

Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, aşırı sağcı Geert Wilders'in başkbakan ya da bakan olması durumunda Amsterdam Cumhuriyeti'inin kurulabileceğini söyledi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, Geert Wilders’in seçimleri kazanma ve başbakan olma durumunda Amsterdam Cumhuriyeti’nin kurulmasının uzak olmadığını söyledi.

Demokratlar 66 partisini yeni yıl resepsiyonunda konuşan Ollongren, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Wilders’i eleştirerek “Wilders Hollanda’yı Hollanda, Amsterdam’ı Amsterdam yapan her şeyin karşısında. Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor.

Bana göre, Wilders'in başbakan ya da bakan olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı da o kadar yakın" diye konuştu. Ollongren, ırkçılıkla mücadele eden Amsterdam’la gurur duyduğunu söyledi.

İKTİDAR OLURLARSA ÜLKEDEKİ CAMİLERİ KAPATACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Mart 2017 seçimlerini kazanması durumunda ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını açıklamıştı.

PVV'nin iktidar olması durumunda sınırları kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akımı önlenecek. Çifte vatandaşlığa sahip suçlular derhal sınır dışı edilecek. Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması sağlanacak.

Aşırı sağcı parti, kültür ve sanata parasal desteğin kesilmesini, asker ve polise fazladan bütçe ayrılmasını da programına almıştı.