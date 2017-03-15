Müzeyyen'in katil zanlısı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de, 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'yi kalbinden vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Y. Adana'da yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı İstanbul'a gönderildi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta 12 Mart'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda öldürülen Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı olduğu ileri sürülen Ümit Y.'nin Adana'da olduğu belirlendi. Adana polisi, belirlenen adrese baskın yapıp Ümit Y.'yi gözaltına aldı. Ümit Y., sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde gazetecilerin "Müzeyyen Telli'yi neden öldürdün? sorusuna, "Ben yapmadım, ben vurmadım. Beni kameradan görmüşler o yüzden gözaltına aldılar"dedi. Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülmek üzere Adana'ya gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Müzeyyen Telli'nin öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanmıştı.