  • Hastanenin morgunda şoke eden görüntü
  • Türk Hacker'lar o hesapları bir bir ele geçirdi
  • Türkiye'den AB'ye tarihi rest
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...
  • MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !
YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MÜZEYYEN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Müzeyyen'in katil zanlısı yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'yi öldürdüğü iddia edilen zanlı Adana'da yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Bahçelievler'de, 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'yi kalbinden vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Y. Adana'da yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı İstanbul'a gönderildi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta 12 Mart'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda öldürülen Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı olduğu ileri sürülen Ümit Y.'nin Adana'da olduğu belirlendi. Adana polisi, belirlenen adrese baskın yapıp Ümit Y.'yi gözaltına aldı. Ümit Y., sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde gazetecilerin "Müzeyyen Telli'yi neden öldürdün? sorusuna, "Ben yapmadım, ben vurmadım. Beni kameradan görmüşler o yüzden gözaltına aldılar"dedi. Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülmek üzere Adana'ya gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Müzeyyen Telli'nin öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanmıştı.

DHA
270
-
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
Erdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevapErdoğan'ın tepki gösterdiği Feyzioğlu'ndan cevap
Erdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyinErdoğan: Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin
''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''''Türkiye Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmadı''
5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi
Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?
O katil zanlısından şoke eden ifadeO katil zanlısından şoke eden ifade
Programa çelik yelekle katıldı !Programa çelik yelekle katıldı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS