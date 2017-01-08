"MÜZİKTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Müzikten özür diliyorum"

Müzikten uzak kaldığını söyleyen Keremcem müzik ve hayranlarında özür diledi.

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Müzikten uzak kaldığını ve hayranlarını üzdüğünü söyleyen Keremcem, “Söz veriyorum sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim” dedi

Keremcem, önceki akşam Cihangir Adana İl Sınırı çıkışında görüntülendi. 39’uncu yaşını arkadaşlarıyla kutlayan oyuncu, saçında beyazların çıkmaya başladığını söyledi. Sette sakalındaki beyazların boyanmasına izin vermediğini anlatan Keremcem, yaşanan terör saldırılarından dolayı keyfinin olmadığını belirtti.

Uzun süredir müzikten uzak kaldığını da ifade eden oyuncu, “Müzikten çok özür diliyorum. Hayranlarımı da üzüyorum. Söz veriyorum, sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim. İleride tekrar yeni şarkılar seslendireceğim. Dizi şu an çok yoğun bir biçimde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Milliyet
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