Myanmar BM'nin Rohingya soruşturmasını reddetti

Myanmar hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) ülkede maruz kaldığı insan hakkı ihlallerinin belirlenmesi amacıyla başlatmayı planladığı soruşturmaya karşı çıktı.

Kamuya ait gazetelerde yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uluslararası bağımsız bir soruşturma misyonu kurulmasının, meseleyi zamanında çözmek yerine daha fazla alevlendireceği belirtildi.

Kararın, olay yerindeki ve ulusal şartlardaki "karmaşık ve çelişkili" duruma uygun olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Myanmar, bir bütün olarak, önergeden kendini soyutlamıştır." ifadesine yer verildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Phil Robertson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan eyaletindeki insan hakları ihlallerinin orduyla bağlantılı olduğunun anlaşıldığını söyledi. Robertson, "Bu sebeple, sivil hükümet tarafsız olmalı ve uluslararası müfettişlerin, Myanmar güvenlik güçlerinin neler yaptığını ortaya çıkarmasına izin vermeli." dedi.

Hükümet Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ve hükümetinin soruşturmaya engel olmak istediğini belirten Robertson, "Uluslararası toplumun gözünde onlar da soruşturmanın bir parçası haline geleceklerini bilmeleri gerekir." ifadesine yer verdi.

Diğer yandan hükümet eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Rohingyalar Danışma Komisyonu tarafından sunulan geçici önlemlerin derhal uygulanması için net bir acil eylem planı oluşturacağını bildirdi.