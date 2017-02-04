NAGEHAN ALÇI İLE NAZLI ILICAK'IN GELİNİ KASET Mİ ÇIKARACAK ?

Nagehan Alçı ile Nazlı Ilıcak'ın gelini kaset mi çıkaracak ?

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Nazlı Ilıcak'ın gelinine düet teklifi yaptı. Teklife göre Kütahyalı'nın derlediği albümde Nagehan Alçı ve Meyra birlikte şarkı söyleyecek.

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Nazlı Ilıcak'ın gelini Meyra’nın sunduğu “MEYRA İLE 1 AN” programına  Nagehan Alçı ve müzisyen Selçuk Yapar konuk oldu. 1AN TV ekranlarında  yayınlanan programda Meyra ile Nagehan Alçı'nın şarkı söylediği sırada programa bağlanan Rasim Ozan Kütahyalı Meyra'ya bir teklifte bulundu. Aklına 15 tane şarkının geldiğini ve bunların Türkiye’de kıymetinin bilinmediğini belirtem Kütahyalı, "cover yaparsan bunlar patlar. Ben şarkıların isimlerini not aldım, bunları sana vereceğim. Ama tek bir şartım var Nagehan ile düet yapacaksın" dedi. 

Bunun üzerine Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı; “Çok iyi bir öneri daha piyasalara çıkmadan batar. Ben İstanbul Erkek Lisesi muezunuyum. Okulda az kız vardı ve kızlar otomatik olarak koroya seçilirdi. Bizim sınıfta tarihe geçen bir gelişme yaşandı ve bir kız koroya seçilmedi. O da bendim” dedi.

Nagehan Alçı bir dönem Meyra'nın kayınannesi Nazlı Ilıcak'la birlikte programlar yapıyor, Cemaat kumpaslarını savunuyordu. Erdoğan-Gülen kavgasının ardından Nagehan Alçı kararını Erdoğan'dan yana verirken, Nazlı Ilıcak Cemaat'le birlikte davranarak tutuklandı.

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