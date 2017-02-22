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NAGEHAN ALÇI ŞİKAYETÇİ OLDU

Nagehan Alçı şikayetçi oldu

Gazeteci Nagehan Alçı, piyanist Nazlı Işıldak'tan şikayetçi oldu.

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Gazeteci yazar Nagehan Alçı, Etiler'de dün kahve almak için girdiği kafeteryada, piyanist Nazlı Işıldak'ın saldırısına uğradı. Alçı'ya "Şerefsiz, senden nefret ediyorum" diye bağıran Işıldak, gözaltına alındı.

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çığlık çığlığa bağırıyordu. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Polis korumam kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikâyetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var."

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