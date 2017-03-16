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NAMAZ KILARKEN SALDIRDILAR: 58 ÖLÜ

Namaz kılarken saldırdılar: 58 ölü

Halep'te bir camiye namaz esnasında saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

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Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde, bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen sivillerin sayısı 24'ten 58'e çıktı.

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.'' dedi.

Cevad, saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, enkaz altından çıkartılan ölü sayısının 24'ten 58'e yükseldiğini belirterek, ''Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.'' diye konuştu.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA
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