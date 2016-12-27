NASA YAYINLADI ! MARS'TAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

NASA yayınladı ! Mars'tan ilginç görüntü

NASA'nın çektiği görüntülerde dev bir kaşığa benzeyen cisim bilim dünyasında heyecan yarattı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

NASA, daha önce de Mars'ın kumlu zemininde kaşık bulmuştu. Kızıl Gezegen'de daha önce rastlanan objeler ise, yüzükler ve eldivenler olmuştu.

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YouTube'a yüklenen videoda yazılan yorumlardan biri, yaşanan heyecanı gösterir nitelikte: "Vav, doğal olamaz, değil mi?"

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