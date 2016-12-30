NATO Genel Sekreterliği için sürpriz aday

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, 2018 ya da 2019’da görevi bırakması beklenen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerine eski başbakan David Cameron’ı önermesi bekleniyor.



Savunma Bakanı Michael Fallon, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin AB'den çekilmesi kararının telafi edilmesi için NATO içerisinde daha büyük bir rol oynayacağını açıklamıştı.



Brexit referandumu sonrası görevinden istifa eden David Cameron için bir süredir uygun bir pozisyon aranmaktaydı.



NATO Genel Sekreteri, 28 üye ülke arasındaki görüşmeler sonunda konsensus ile atanmakta. Fakat diğer devletler üzerindeki etkisi dolayısıyla ABD’nin desteğini sağlayan adaylar daha şanslı.

NATO'nun en üst düzey askeri subayı olan Avrupa Yüksek Müttefik Kuvvetleri Komutanı genellikle Amerikalı olmakta. Dolayısıyla örgütün genel sekreteri geleneksel olarak Avrupalı ülkeler arasından seçiliyor.



Mevcut genel sekreter, eski Norveç başbakanı Jens Stoltenberg, eski Danimarka başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in ardından 2014'te göreve başlamıştı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump NATO konusunda eleştirel bir tutum takınıyor. ABD’nin örgüte mali katkısını sorgulayan Trump, bir NATO müttefikini savunmak zorunda olmadıklarını hatta NATO’nun dağılmasının çok da kötü bir şey olmayacağını açıklamıştı.