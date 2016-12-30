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NATO'DAN DESTEK TELEFONU

NATO'dan destek telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde bulundu. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin katkıları ile Suriye'de sağlanan ateşkes sürecine destek verdiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çavuşoğlu’na Suriye’de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletti.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin ateşkes sürecine katkılarından dolayı teşekkür ederek, NATO’nun bu sürece destek verdiğini dile getirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, - Irak’taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri ile Libya’daki gelişmeler ve NATO’nun Türkiye’ye desteği konuları ele alındı. Koalisyon güçleri bir süredir El Bab'a hava operasyonu düzenlemiyordu. Bu husus da, görüşmede değerlendirildi. Görüşmede Çavuşoğlu ve Stoltenberg en kısa zamanda biraraya gelme konusunda mutabakata vardı.

Milliyet
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