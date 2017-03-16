NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye'nin Avusturya ile yaşadığı siyasi kriz nedeniyle NATO programlarını bloke ettiğini doğruladı.

Türkiye'nin Avusturya ile yaşadığı siyasi krizi sonrası ortak eğitim programlarını bloke ettiği iddiaları üzerine, AFP'ye konuşan NATO kaynakları bu iddiayı doğruladı.



"Mevcut durumdan ve bunun ortaklarımızla işbirliği programlarımız üzerinde yarattığı sonuçlardan dolayı üzüntü içindeyiz" diyen bir NATO temsilcisi, sorunun çözümünde 'yapıcı diyaloğu' desteklediklerini belirtti.



NATO yetkilileri AFP'ye verdikleri demeçte, "Türklerin (ortaklık) programıyla bir sorunu yok. Avusturya ile bir sorunları olduğunu ve bunun bir ilke ve dış politika meselesi olduğunu açıkça söylediler" ifadelerinde bulundu.



AVUSTURYA TÜRKİYE'NİN AB MÜZAKERELERİNİN DONDURULMASINI İSTEMİŞTİ



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz geçen aralık ayında Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istemişti. AB üyesi 27 ülkenin Avrupa bakanları ise Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak ilerletilmemesi kararı almış, bu kararı yeterli bulmayan Viyana oylamada ret oyu kullanmıştı.



Türkiye ile Avusturya arasındaki siyasi kriz, geçen yaz Viyana'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu açıklamasıyla başlamıştı. Krizin 28 NATO üyesi ile Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ortak ülkenin katıldığı Barış İçin Ortaklık Programı'na (PfP) yansıdığı belirtiliyor. Doğu Avrupa ülkeleriyle eski Sovyet cumhuriyetleri arasında güven oluşturmayı hedefleyen programa NATO üyesi olmayan Avusturya 1995 yılında katıldı.