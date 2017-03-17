NATO’dan Türkiye’ye flaş çağrı

NATO üyesi olmayan fakat İttifak’la işbirliği yürüten Viyana Yönetimi, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması talebinde bulundu ve 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Avusturya’da etkinliklere katılmasına karşı duruş sergiledi.

Türkiye ise bu tutuma tepki göstererek, NATO üyesi olarak Avrupa ülkeleri tarafından NATO çerçevesinde yürütülen “NATO dışı ülkelerle işbirliği programlarına” veto koymuştu.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı ziyareti sırasında Stoltenberg, “Çok talihsiz bir durum. Bu bazı işbirliği programlarının başlayamayacağı anlamına geliyor… Onları işbirliği açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için bu sorunun çözümüne teşvik ediyoruz” dedi.

NATO tarafından, üye olmayan ülkelerle yürütülen işbirliği programları, bu ülkelerin İttifak'a yakınlaştırılmasını, siyasi diyalog kanallarının açılmasını öngörüyor. NATO'nun üçüncü ülkelere yönelik işbirliği programları, askeri eğitim verilmesini ve bazı sivil projeleri de içeriyor.