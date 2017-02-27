Naylon faturacı gizli patronlara sıkı takip !

Vergi cezaları ve yurt dışı yasağından kurtulmak için şirketlerini çaycısı, şoförü ve muhasebecisi üzerine yapan patronlara takip başladı. Vergi Denetim Kurulu didik didik araştırıp cezaları gerçek patrona kesecek.



Gelirleri artıracak, vergide adaleti sağlayacak önemli bir adım atılıyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK), gizli patronların peşine düşüyor. Çaycı, şoför, muhasebe görevlisi olmasına rağmen işletme sahibi görünenlerin yerine gerçek patronlar takip edilecek. Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre vergi denetim programlarının önceliğinde elde ettiği geliri gizlemek, yurt dışına kaçırmak veya cezai yaptırımdan kurtulmak için şirketini yanında çalıştığı kişiler üzerine devreden işadamlarının incelenmesi yer alıyor.



Asıl işi çaycılık, şoför ve muhasebeci olmasına rağmen çok sayıda kişi bir şirketin sahibi olarak görünebiliyor. Edinilen bilgilere göre denetim programı kapsamında özellikle naylon fatura ticareti yapanlara ağırlık verilecek. Hem göstermelik patron hem de gerçek sahiplerin elde ettiği gelirlere bakılacak. Mükellef görünmediği halde banka hesaplarında önemli miktarda hareket olan bu kişiler detaylı incelemeye tabi tutulacak.



ŞİRKETİN İÇİ BOŞALIYOR



Vergi Denetim Kurulu’na bağlı müfettişler tarafından gerçekleştirilecek denetimler özellikle kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında yürütülüyor. Herhangi bir Anonim Şirket (A.Ş.) sahibi piyasaya olan borçtan dolayı şirkete koyduğu sermaye oranında sorumluluk sahibi. Ancak kamu borçlarından (vergi, SGK) kaynaklı olarak yönetim kurulu üyeliklerinin de şahsen sorumluluğu bulunuyor.



Kamu alacağının tahsili için bu kişilerin amal varlıklarına da gidilebiliyor. Buna engel olmak için yasa dışı ve kayıt dışı çalışanlar genellikle kendi yanında çalıştırdığı kişilerin üzerine şirketi yapabiliyor. Vergi müfettişleri tarafından kesilen cezalarda şirketin gerçek sahibi yerine göstermelik patrona oluyor. Onların da üzerine içi boşaltılmış şirketten başka kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığı için kamu alacağının tahsilinde sorun yaşanıyor.



NAYLON FATURACILAR AĞIRLIKTA



Vergi incelemeleri sonucunda herhangi bir şirkette sahte fatura kullanma fiili olursa hapis cezası ortaya çıkabiliyor. Hapis cezasına da gerçek patron değil de çaycı çarptırılıyor. Naylon fatura ticareti yapanlar tamamıyla sistemini yanında çalıştırdığı kişiler üzerine kuruyor. Bu kapsamda tamamen naylon fatura ticareti yapan 3-4 firma kuruluyor. Şirketlerde asgari ücretle çalışanlar ise ya haberi olmadan ya da fazla kazançla kandırılarak sisteme dahil ediliyor.



10 BİN TL MAAŞ



Nüfus cüzdanı ve ikametle şirket kurulabildiğine dikkat çeken bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, “Sahte fatura düzenleyerek bunun ticaretini yapanlar yanında çalıştırdıkları kişileri kullanıyor. Kişinin hiçbir şeyden haberi olmayabiliyor. Adına şirket kurulmuş nüfus cüzdanıyla. Şirket kurmak nüfus cüzdanı ve ikametle oluyor. Vekalette verdiyse herhangi bir sorun yaşanmıyor. Bunu bilen de var bilmeyen de. Bilmeyenler kandırılıyor. Bazılarına ise 1.500-2.000 TL yerine 8-10 bin liralık yüksek aylık maaş teklif ediliyor. Onlar da kaybedecek fazla bir mal varlığı olmadığı için bu yola girebiliyor” tespitini yapıyor.



37 MİLYAR TL’LİK VERGİ KAYBINA ÖNLEM



Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK) son beş yıllık dönemde önemli miktarda gelir kaybını önledi. 2012-2016 döneminde toplam 274 bin mükellef nezdinde vergi incelemesi yapıldı. Bu incelemeler sonucunda 37 milyar TL vergi kaybı tespit edilirken, buna bağlı olarak 77 milyar Türk Lirası ceza kesildi.



İNTERNETTEN ŞİKAYET DÖNEMİ



Tüketicinin mağduriyetini gidermek amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Elektronik ortamda hakem heyetlerine gitmeden şikayet iletme imkanı sağlayan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), genele yaygınlaştırılıyor. Geçen ay başında devreye alınan yeni sistem ile 678 hakem heyeti TÜBİS üzerinden müracaat almaya başladı. Geriye kalan 333 hakem heyeti için de sistemin kısa süre içerisinde devreye gireceği öğrenildi. 333 hakem heyetinin de sisteme entegre olmasıyla birlikte aldığı bir ürün hakkında vatandaş hakem heyetine gitmeden başvurusunu sistem üzerinden yapabilecek. ÜBİS’in yeni versiyonunun sorunsuz ve tüm tüketicileri kapsayacak şekilde devreye alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri “Kısa bir süre içerisinde tüm hakem heyetlerine elektronik ortamda şikayet yapılması mümkün hale geliyor. Şikayetlere ilişken verilen kararlara ulaşılabilecek. Yazılım çalışmaları Türkiye genelinde devrede olmasına yönelik sürüyor” dedi.