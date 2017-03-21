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NAYLON POŞETE SARILI KADIN CESEDİ BULUNDU

Naylon poşete sarılı kadın cesedi bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir apartman dairesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylon poşete sarılmış bir kadın cesedi bulundu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ş. isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitti. Yakınları eve girdiğinde genç kızın naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülmez'in cesedini bulan yakınları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gülmez'in birlikte yaşadığı öne sürülen Ü.Ş.'nin ise telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ü.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede Funda Gülmez'in bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylon poşete sarıldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Naylon poşete sarılı kadın cesedi bulundu

İHA
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