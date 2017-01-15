Nazım Hikmet Türkiye'ye veda ettiği rıhtımda anıldı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfınca, şairin doğumunun 115. yılı dolayısıyla düzenlenen "Nazım'a Karanfiller" etkinliğinde, 4 ay önce hayatını kaybeden oyuncu Tarık Akan ve geçen hafta yaşamını yitiren oyun yazarı-gazeteci Refik Erduran'ın da Nazım Hikmet'le birlikte anılması gerektiğini söyledi.

"Dostlarımız, uzaklara gittiler ama hiç de uzaklaşmadılar"

Genç, Nazım Hikmet'in evrensel bir şair olduğunu belirterek, "Dostlarımız, uzaklara gittiler ama hiç de uzaklaşmadılar. Dünya şairleriyle birlikte oldular. O, hiçbir zaman vatanını unutmadı. 'Beni götürün Anadolu'da bir çınarın altına gömün' derdi. Bir gün o düşü gerçekleşecek ama bugünleri atlatmak zorundayız." diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu etkinliğin ardından denize açılan teknede, Nazım Hikmet şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

Vefatından 46 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu

Nazım Hikmet Ran, Bakanlar Kurulunca 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmış ve hayatının sonraki yıllarını Sofya, Varşova ve Moskova'da geçirmiş, 3 Haziran 1963'te kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Ünlü şair, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilmişti.