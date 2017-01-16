Nazım Hikmet'in mezarı neden getirilemiyor ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Nazım Hikmet'in doğumunun 115. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada ''Türkiye’nin yetiştirdiği çok büyük şairlerden biridir. Nazım Hikmet’in mezarının Türkiye’de olmasını arzu ediyoruz. Ancak mirasçıları mezarın Moskova’da kalması yönünde bir irade ortaya koydu. Eğer mirasçıları arzu ederse mezarını Türkiye’ye getiririz” dedi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Bozdağ, TBMM’de görüşülen anayasa değişiklik teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Nazım Hikmet'in doğumunun 115. yıldönümü dolayısıyla da bir açıklama yaptı.

Bozdağ, “Gönlümüz arzu eder ki vatanında yaşadıktan sonra da ,vatanında ölsün, mezarı da vatanında olsun. Biz bunu temenni ederdik. Ancak geçmişte yaşadığı sıkıntılar, sorunlar var. O dönemlere dair fazla bir şey söylemek istemem. 2009 yılında hükümetimiz tarafından, Nazım Hikmet’in vatandaşlıktan çıkarılma kararı kaldırılmıştır” dedi ve şunları söyledi:

54 YILDIR MOSKOVA’DA

“Nazım Hikmet'in mezarının Türkiye'de olmasını biz de arzu ederiz, bunda Hükûmet olarak herhangi bir sorunumuz yok. Ancak mirasçıları mezarın Moskova'da kalması yönünde bir irade ortaya koydu. O yüzden şu anda Türkiye'de değildir. Eğer arzu ederlerse mirasçıları onu elbette Türkiye'ye getiririz; bundan da memnuniyet duyarız”

1963 yılında hayatını kaybeden Nazım Hikmet’in kabri, Moskova’daki Novodeviçi mezarlığında bulunuyor.