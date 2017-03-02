Nazlı Çelik'ten Erdoğan'a ''sigarayı bıraktım'' sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak star TV'nin Ana haber Anchorwoman'ı Nazlı Çelik'in sigara paketine el koydu...

Ancak bu sefer farklı birşey daha yapıp, Nazlı Çelik'e sigarayı bıraktığına dair sözleşme imzalattı...

Nazlı Çelik'in sigarasına el konulan diğer kişilere göre işi çok daha zor...

Çünkü, Erdoğan'ın daha önce sigara paketine el koyup sigarayı bırakma sözü aldığı kişiler kamuoyunun gözü önünde değildi... Belki de sigarayı bırakmamışlardı... Ama kimse onları takip etmedi!..

Nazlı Çelik ise sürekli kamuoyunun gözü önünde olan bir isim...

Haliyle sigarayı bırakıp bırakmadığını takip edecek belki de binlerce göz var...

Hatta takip edip içtiğini görürse hemen Cumhurbaşkanı'na bu durumu bildirecek de yüzlerce isim...

Hele ki medya dünyası gibi birbirinin açığını arayanların her meslekten çok daha fazla olduğu bir yerde...

İşte bu sebeple Nazlı Çelik'in işi bir hayli zor... Bundan sonra görülebilecek bir yerde küçücük bir kaçamak yapması bile artık neredeyse imkansız.