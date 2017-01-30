NAZLI ILICAK'IN TWEETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Nazlı Ilıcak'ın tweeti ortalığı karıştırdı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın resmi Twitter hesabından, Başkanlık referandumunda “Evet” diyeceği açıklandı.

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FETÖ’nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın resmi twitter hesabından, Başkanlık referandumunda “Evet” diyeceği açıklandı. Cemaat'in medyadaki kalemlerinden olan Ilıcak’ın sosyal medya hesabından, “Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de #EVET diyorum. @acunilicali sen de var mısın?” şeklinde mesaj atıldı. Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, Odatv'ye yaptığı açıklamada söz konusu mesajın annesinin haberi olmadan atıldığını söyledi.

Ilıcak’ın hesabından “Evet” mesajının atılmasının ardından, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya gönderme yapılması dikkat çekti.Ilıcak'ın hesabından atılan mesaj kafaları karıştırdı. Zira, bazı sosyal medya kullanıcıları Ilıcak'ın "tahliye olmak için" politika değiştirdiğini savunurken, kimileri ise hesabının hacklenmiş olabileceğini iddia etti.

ASLI ILICAK'TAN AÇIKLAMA

Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, Odatv'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"6 aydır cezaevinde olan bir kadının böyle bir tweet atma imkanı var mı? Annemin Twitter'ından daha önce de böyle saçma sapan tweetler atıldı, silindi, tekrar atıldı. Birileri hacklemiş herhalde. Annemin tek yakını benim. Şifresini bana dahi vermedi. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bizde şifresi olmadığı için hesaba da müdahale edemiyoruz. Avukatlar hacklenmeyle ilgili gerekenleri yapıyorlar."

ODA TV

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