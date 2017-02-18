Nazlıaka o takımın sıkı bir taraftarı çıktı

Aylin Nazlıaka, AnkaraGücü-Tokatspor maçı için taraftarın sahaya girememesine tepki gösterdi. Kendisinin de maça alınmadığını belirten Aylin Nazlıaka, Vali Topaca ile görüşüp sahanın dışına bir ekran konulup maçın yansıtılmasını istedi. Ancak, buna da bir yanıt gelmeyince Nazlıaka tepki gösterdi. “Ankara Valisi'nden pazartesi günü için randevu almıştım” diyen Nazlıaka, Twitter’da “Ama bugün anladım ki Ankara'nın bir valisi yokmuş, randevuyu iptal ediyorum!” diye yazdı.