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NAZLIAKA VE BAHÇELİ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Nazlıaka ve Bahçeli arasında ilginç diyalog

Kendisini TBMM'nin kürsüsüne kelepçeleyip MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Nazlıaka'ya, Bahçeli bu yanıtı verdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda kendini kürsüye kelepçeleyen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kürsü işgalinde ilginç bir diyalog yaşandı.

Nazlıaka "Sayın Devlet Bey bakın ne güzel bir isminiz var devlete Cumhuriyet'e sahip çıkın" diyerek Bahçeli'ye seslendi.

Bahçeli de Nazlıaka'nın çağrısına "Tamam kızım anladım" dedi. Bunun üzerine Nazlıaka, "Lütfen AKP'nin Yardımcısı olmayın rica ediyorum" dedi.

Öte yandan Nazlıaka'nın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek istediği, Bahçeli'den henüz görüşme talebine yanıt gelmediği ifade edildi.

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