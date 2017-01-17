Ne çekilmesi! Rusya iyice Suriye'ye yerleşiyor

Rus haber ajansı Interfax'ın duyurduğu habere göre, Rusya Suriye'deki askeri varlığını kalıcı hale getirecek bir takım çalışmalar yapacak.



Bu çerçevede Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünün pistini dünyadaki en büyük nakliye uçağı olan "A-124 Ruslan"ın inebilmesi için uzatacak.



Tartus limanı da tam teşekküllü askeri deniz üssü olacak. Limanın kapasitesi kruvazör tipi savaş gemilerinin yanaşabileceği şekilde artırılacak.



Limana ayrıca S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerinden de konuşlandırabileceği belirtiliyor.