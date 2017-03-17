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NEÇİRVAN BARZANİ'DEN OLAY SÖZLER

Neçirvan Barzani'den olay sözler

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani "PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu dönemde yardımı için teşekkür ediyor onların da peşmergenin yaptığı gibi şimdi geri dönmeleri gerektiğini söylüyoruz”

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Şengal’daki (Sincar) durumunu ve bölgedeki PKK’nın varlığını değerlendirdi. Kurul, “Kürdistan bölgesinin ihtiyaç duyduğu dönemde yardım ettiği için PKK’ye teşekkür” ederken “Şimdi ise kendi bölgelerine geri dönmeliler çünkü orada kalmaları sıkıntıya neden oluyor” açıklamasında bulundu.

IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a göre, Başbakan Neçirvan Barzani’nin başkanlığında dün biraraya gelen Bakanlar Kurulu'nun toplantısının büyük bir bölümünde “Şengal’in (Sincar) son durumu ve PKK’nin oradaki varlığı”na ilişkin konulara ağırlık verildi.

“TEŞEKKÜR EDİYOR, ŞİMDİ GERİ DÖNMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ”

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda Başbakan Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin geçtiğimiz günlerde Erbil’e yaptığı ziyarete değinirken “Abadi, peşmergenin Irak Ordusu’na desteğini değerli bulup övdü ayrıca PKK’nin Şengal’den çıkması gerektiğini aksi halde bölgede karışıklık yaratacağını dile getirdi” dediği bildirildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Nasıl Kobani’de Peşmerge Güçleri’ne ihtiyaç duyulduğunda peşmerge oraya gidip daha sonra görevi bittiğinde geri döndüyse, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu dönemde yardımı için teşekkür ediyor onların da peşmergenin yaptığı gibi şimdi geri dönmeleri gerektiğini söylüyoruz.”

Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye’ye geldiğinde havaalanında Kürdistan bayrağı göndere çekilmişti. Bayrağın asılması büyük tartışma yaratmıştı.

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