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NECLA NAZIR'I YIKAN ÖLÜM

Necla Nazır'ı yıkan ölüm

Türk sinemasının efsane isimlerinden Necla Nazır, annesi Fikriye Nazır'ı kaybetti.

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Türk sinemasına bir dönem damga vuran Necla Nazır'ın annesi Fikriye Nazır dün hayatını kaybetti.Bu üzücü haberi Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından duyurdu.

HABERİ NECLA NAZIR'IN KIZI DUYURDU

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur anneannesinin fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Bir Fikriye Nazır vardı annemi doğuran, beni büyüten güzel bir kadın vardı o benim ananemdi. Canım, her şeyim anenem Allah seni mekanının eeeennn güzel yerine koysun.. Birgün buluşucaz Anneannemi kaybettik başımız sağolsun."

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