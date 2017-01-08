YEREL HABERLER
Sakarya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''NEDEN BAKIYORSUN'' CİNAYETİ

''Neden bakıyorsun'' cinayeti

Adapazarı'nda 18 yaşındaki genç, ''neden bakıyorsun'' diye kavga ettiği 42 yaşındaki şahsı öldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adapazarı'nda 18 yaşındaki Onur A. "Neden bakıyorsun? diye tartıştığı 42 yaşındaki Bülent Arık'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Onur A. yanında bir arkadaşıyla yürürken, iddiaya göre karşısından gelen Bülent Arık'a "Neden bakıyorsun?" diye bağırıp kavga etti. Onur A. üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını Bülent Arık'ı göğsüne iki kez sapladı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Arık yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Onur A. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Onur A. tutuklandı.

DHA
708
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
Hava Kuvvetleri'ne rekor dönüşHava Kuvvetleri'ne rekor dönüş
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydıKatilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS