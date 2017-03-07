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NEFES KREDİSİ 50 BİN TL'DEN 150 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Nefes kredisi 50 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi

TOBB tarafından oda ve borsaların katılımıyla başlatılan Nefes Kredisi kampanyasında, 50 bin TL olan kredi limiti 150 bin TL`ye yükseltildi.

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, bu kapsamda 8,5 milyon lira fon oluşturarak, üyelerinin finansmana erişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAY

Borsa olarak finansmana erişimde sorun yaşayan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi üyelerinin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olduklarını vurgulayan Çandır, “Sağladığımız bu imkanla, finansmana erişimde sorun yaşayan KOBİ'lerimize ucuz finansmanın önünü açtık" dedi. Ali Çandır, borsa üyelerinin aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90 faiz oranı ve 12 ay vadeyle Denizbank ve Ziraat Bankasına kredi başvurusunda bulunabileceğine de dikkati çekti.

ARTI MASRAF YOK

Çandır, “Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 lira ile Hazine Müsteşarlığının talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf ve komisyon talep edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

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