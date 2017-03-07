Nefes kredisi 50 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, bu kapsamda 8,5 milyon lira fon oluşturarak, üyelerinin finansmana erişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.



FİNANSMANA ERİŞİM KOLAY



Borsa olarak finansmana erişimde sorun yaşayan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi üyelerinin düşük faizli kredi kullanmalarına destek olduklarını vurgulayan Çandır, “Sağladığımız bu imkanla, finansmana erişimde sorun yaşayan KOBİ'lerimize ucuz finansmanın önünü açtık" dedi. Ali Çandır, borsa üyelerinin aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90 faiz oranı ve 12 ay vadeyle Denizbank ve Ziraat Bankasına kredi başvurusunda bulunabileceğine de dikkati çekti.



ARTI MASRAF YOK



Çandır, “Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 lira ile Hazine Müsteşarlığının talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf ve komisyon talep edilmeyecek” ifadelerini kullandı.